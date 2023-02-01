Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству передач

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась очередная встреча НБА в этом сезоне, в которой «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123. Лидер «озёрников» Леброн Джеймс оформил 11 передач и вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю за карьеру.

38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).

Стоит отметить, что Джеймсу также осталось набрать всего 89 очков, чтобы обогнать Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и, таким образом, стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: