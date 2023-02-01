«У нас есть хорошие шансы». В «Минске» отреагировали на первый матч второго этапа лиги ВТБ

Защитник «Минска» Йован Шливанчанин высказался по поводу предстоящей встречи с «Астаной», которая станет для белорусской команды первой во втором этапе Единой лиги ВТБ.

«Это первая игра 2-го этапа, поэтому мы все очень воодушевлены и взволнованы перед предстоящими 10 играми. Думаю, что мы как команда стали намного лучше, чем несколько недель или месяцев назад. По взаимодействию у нас были отличные последние две игры перед перерывом и насыщенная неделя тренировок, так что нам просто нужно перенести это на матч с «Астаной», где у нас есть хорошие шансы на победу, если мы будем играть так, как делали это ближайшее время», — приводит слова Шливанчанина официальный сайт команды.