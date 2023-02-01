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Швед: каждый игрок ЦСКА заслуживает признания

Швед: каждый игрок ЦСКА заслуживает признания
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Защитник ЦСКА Алексей Швед, признанный MVP Единой лиги ВТБ в январе, высказался по поводу своей команды.

«Главное, чего мы добились в январе, – продолжили нашу победную серию, завершили первый этап без поражений и продолжаем улучшать свою игру.

У нас много классных исполнителей, в каждом матче свои герои, каждый из ЦСКА заслуживает признания. Сейчас начинается самая интересная стадия сезона, уверен, мы еще проведём множество интересных и ярких поединков на пути к главной цели», — приводит слова Шведа пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Алексей Швед стал одним из самых результативных игроков января, набирая в среднем 16,6 очка при 42,2% с игры. При этом защитник ЦСКА совершал 8,4 передачи и 3,0 подбора при 19,6 балла за эффективность действий.

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