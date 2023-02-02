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«Реал» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

«Реал» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 16 очков. 14 очков на счету Марио Хезоньи. 12 очков набрал Джанан Муса.

В составе «Панатинаикоса» 17 очков набрал Пэрис Ли. 12 очков на счету Марюса Григониса.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Монако». Встреча состоится 3 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Панатинаикос» в 23-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Испании 3 февраля, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
01 февраля 2023, среда. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
83 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Ябуселе - 16, Хезонья - 9, Муса - 8, Дек - 6, Уильямс-Госс - 6, Корнели - 5, Фернандес - 5, Козёр - 4, Тавареш - 4, Родригес - 3, Льюль - 2, Ндиайе
Панатинаикос: Григонис - 12, Бэйкон - 11, Ли - 8, Папаяннис - 8, Гудайтис - 6, Уолтерс - 5, Калаицакис - 4, Деррик Уильямс - 3, Авдалас, Калаицакис, Самонтуров, Хугкас
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