«Реал» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:68.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 16 очков. 14 очков на счету Марио Хезоньи. 12 очков набрал Джанан Муса.



В составе «Панатинаикоса» 17 очков набрал Пэрис Ли. 12 очков на счету Марюса Григониса.



В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Монако». Встреча состоится 3 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Панатинаикос» в 23-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Испании 3 февраля, начало запланировано на 22:30 мск.