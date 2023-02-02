Бэйлесс: я думал, что с «Никс» Леброн покажет более зрелищную игру

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс вновь раскритиковал лидера Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса за игру с «Нью-Йорк Никс» (129:123).

Напомним, в матче с «Никс» Леброн Джеймс оформил 11 передач и вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю за карьеру.

38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).

«Я действительно думал, что Леброн покажет нам более зрелищную игру. В целом, довольно спокойная, а возможно даже нудная игра, если сравнивать её с другими матчами той ночи. Но я уверен, что только благодаря Рассу и Шрёдеру в овертайме «Лейкерс» выиграли», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА: