Бэйлесс: я думал, что с «Никс» Леброн покажет более зрелищную игру
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс вновь раскритиковал лидера Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса за игру с «Нью-Йорк Никс» (129:123).
Напомним, в матче с «Никс» Леброн Джеймс оформил 11 передач и вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю за карьеру.
38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).
«Я действительно думал, что Леброн покажет нам более зрелищную игру. В целом, довольно спокойная, а возможно даже нудная игра, если сравнивать её с другими матчами той ночи. Но я уверен, что только благодаря Рассу и Шрёдеру в овертайме «Лейкерс» выиграли», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
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