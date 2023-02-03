«Барселона» вырвала победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией»

Завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне одноимённый клуб принимал немецкую «Баварию» из Мюнхена. Встреча закончилась со счётом 72:70 (21:14, 13:19, 17:14, 21:23) в пользу хозяев площадки.



Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Никола Миротич. Он набрал 12 очков. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Ник Уэйлер-Бэбб. В его активе 15 очков.



В следующем туре соревнований «Барселона» на выезде проведёт матч с «Виртусом» из Болоньи. Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 22:30 по московскому времени. «Бавария» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с белградским «Партизаном». Матч состоится также 9 февраля и начнётся тоже в 22:30 мск.