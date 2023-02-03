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«Барселона» вырвала победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией»

«Барселона» вырвала победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией»
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Завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне одноимённый клуб принимал немецкую «Баварию» из Мюнхена. Встреча закончилась со счётом 72:70 (21:14, 13:19, 17:14, 21:23) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Никола Миротич. Он набрал 12 очков. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Ник Уэйлер-Бэбб. В его активе 15 очков.

В следующем туре соревнований «Барселона» на выезде проведёт матч с «Виртусом» из Болоньи. Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 22:30 по московскому времени. «Бавария» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с белградским «Партизаном». Матч состоится также 9 февраля и начнётся тоже в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
02 февраля 2023, четверг. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
72 : 70
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Миротич - 12, Веселы - 10, Шанлы - 10, Хиггинс - 9, Абринес - 7, Йокубайтис - 7, Лапровиттола - 5, Саторански - 5, Калинич - 4, Да Силва - 3, Курич, Тоби
Бавария: Уэйлер-Бэбб - 15, Ярамаз - 12, Рабит - 10, Вимберг - 9, Уолден - 9, Гиффей - 4, Уинстон - 4, Гиллеспи - 3, Бонга - 2, Сили - 2, Ципсер
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