Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата с УНИКСом (103:70).
«Поздравляю игроков с победой, а также с тем, каким именно образом мы её добыли. Выиграть с большой разницей в счёте на выезде у команды топ-уровня, каковой является УНИКС – дорогого стоит. Поэтому я вдвойне рад! Считаю, мы отлично сыграли как команда. Каждый внёс свой максимальный вклад, а наградой стала победа», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет на домашнем паркете с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 7 февраля. УНИКС в следующем туре встретится на выезде с МБА. Встреча состоится также 7 февраля.
- 3 февраля 2023
-
01:56
-
00:46
-
00:42
-
00:22
-
00:17
- 2 февраля 2023
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
22:02
-
21:53
-
21:45
-
20:59
-
20:59
-
19:43
-
19:00
-
18:49
-
17:55
-
17:52
-
16:43
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:11
-
12:08
-
11:56
-
10:38
-
10:13
-
10:06
-
09:57