Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата с УНИКСом (103:70).



«Поздравляю игроков с победой, а также с тем, каким именно образом мы её добыли. Выиграть с большой разницей в счёте на выезде у команды топ-уровня, каковой является УНИКС – дорогого стоит. Поэтому я вдвойне рад! Считаю, мы отлично сыграли как команда. Каждый внёс свой максимальный вклад, а наградой стала победа», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет на домашнем паркете с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 7 февраля. УНИКС в следующем туре встретится на выезде с МБА. Встреча состоится также 7 февраля.