Леброну Джеймсу осталось 62 очка до рекорда Карима Абдул-Джаббара

После очередного матча регулярного чемпионата НБА звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 325.
В последнем матче Леброна «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:111.
Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Хадибёртон, заработавший дабл-дабл: 26 очков, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского защитника Аарона Несмита, который заработал 24 очка, три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 14 подборов и две передачи. Также стоит отметить 6-го номера американского форварда Леброна Джеймса, который набрал 26 очков, семь подборов и столько же передач.
- 3 февраля 2023
-
06:26
-
05:54
-
05:39
-
01:56
-
00:46
-
00:42
-
00:22
-
00:17
- 2 февраля 2023
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
22:02
-
21:53
-
21:45
-
20:59
-
20:59
-
19:43
-
19:00
-
18:49
-
17:55
-
17:52
-
16:43
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:11
-
12:08
-
11:56
-
10:38