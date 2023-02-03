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Леброну Джеймсу осталось 62 очка до рекорда Карима Абдул-Джаббара

Леброну Джеймсу осталось 62 очка до рекорда Карима Абдул-Джаббара
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После очередного матча регулярного чемпионата НБА звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 325.

В последнем матче Леброна «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:111.

Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Хадибёртон, заработавший дабл-дабл: 26 очков, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского защитника Аарона Несмита, который заработал 24 очка, три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 14 подборов и две передачи. Также стоит отметить 6-го номера американского форварда Леброна Джеймса, который набрал 26 очков, семь подборов и столько же передач.

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