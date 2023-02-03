Результаты всех матчей НБА 3 февраля, турнирная таблица

3 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Индиана Пэйсерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:112

«Кливленд Кавальерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 128:113

«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» – 106:104

«Чикаго Буллз» – «Шарлотт Хорнетс» – 114:98

«Даллас Маверикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 111:106

«Денвер Наггетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 134:117

«Милуоки Бакс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 106:105



В последнем матче самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 54 очка, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить американца Криса Мидлтона, который набрал 16 очков, заработал семь подборов и отдал две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Норман Пауэлл. На его счету 26 очков, два подбора, но нет передач. Также отметим 2-го номера американского форварда Кавай Леонарда, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 11 подборов и пять передач.