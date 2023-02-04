Дабл-дабл Эмбиида с 33 очками помог «Филадельфии» обыграть «Сан-Антонио»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Сан-Антонио на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и закончилась победой гостей со счётом 137:125.

В составе победителей лучшей результативностью отличился камерунский центровой Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. Также стоит отметить американского защитника Тайриза Макси, который набрал 25 очков, совершил 3 подбора и отдал 4 передачи.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал американский защитник Малакай Брэнэм. Он записал в свой актив 26 очков. Форвард Келдон Джонсон набрал 18 очков.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс», а «Сан-Антонио» также в гостях проведёт матч с «Чикаго Буллз».



