Результаты всех матчей НБА 4 февраля, турнирная таблица

4 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» – 118:112

«Индиана Пэйсерс» – «Сакраменто Кингз» – 107:114

«Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 116:124

«Бостон Селтикс» – «Финикс Санз» – 94:106

«Хьюстон Рокетс» – «Торонто Рэпторс» – 111:117

«Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» – 120:127

«Сан-Антонио Спёрс» – «Филадельфия Сиксерс» – 125:137

«Юта Джаз» – «Атланта Хоукс» – 108:115

В самом результативном матче сегодняшнего игрового дня 28-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 33 очка и совершил 10 подборов, оформив, таким образом, дабл-дабл.