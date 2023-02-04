Результаты всех матчей НБА 4 февраля, турнирная таблица

4 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» – 118:112
«Индиана Пэйсерс» – «Сакраменто Кингз» – 107:114
«Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 116:124
«Бостон Селтикс» – «Финикс Санз» – 94:106
«Хьюстон Рокетс» – «Торонто Рэпторс» – 111:117
«Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» – 120:127
«Сан-Антонио Спёрс» – «Филадельфия Сиксерс» – 125:137
«Юта Джаз» – «Атланта Хоукс» – 108:115
В самом результативном матче сегодняшнего игрового дня 28-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 33 очка и совершил 10 подборов, оформив, таким образом, дабл-дабл.
- 4 февраля 2023
-
08:00
-
07:24
-
06:36
-
04:04
-
01:00
- 3 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
22:05
-
22:01
-
20:55
-
20:53
-
19:56
-
19:35
-
18:52
-
17:50
-
16:19
-
15:17
-
13:58
-
13:41
-
12:42
-
12:16
-
11:24
-
10:59
-
10:28
-
10:15
-
09:44
-
09:18
-
09:00
-
08:50
-
07:24
-
07:17
-
06:26