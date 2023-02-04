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Результаты всех матчей НБА 4 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 4 февраля, турнирная таблица
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4 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» – 118:112
«Индиана Пэйсерс» – «Сакраменто Кингз» – 107:114
«Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 116:124
«Бостон Селтикс» – «Финикс Санз» – 94:106
«Хьюстон Рокетс» – «Торонто Рэпторс» – 111:117
«Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» – 120:127
«Сан-Антонио Спёрс» – «Филадельфия Сиксерс» – 125:137
«Юта Джаз» – «Атланта Хоукс» – 108:115

В самом результативном матче сегодняшнего игрового дня 28-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 33 очка и совершил 10 подборов, оформив, таким образом, дабл-дабл.

Турнирная таблица НБА
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