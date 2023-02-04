Основной центровой «Портленда» пропустит около двух недель

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич выбыл ориентировочно на две недели из-за повреждения икроножной мышцы левой ноги. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Отмечается, что 28-летний боснийский баскетболист может вернуться в строй после Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Игрок получил повреждение в четверг, 2 января, во время игры с «Мемфис Гриззлиз» (122:112).



В нынешнем сезоне Нуркич принял участие в 45 встречах, набирая в среднем 13,8 очка, делая 9,4 подбора и 2,9 передачи при реализации бросков 52,4%, где 39% – трёхочковые.



«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает девятое место в Западной конференции с 26 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Трэйл Блэйзерс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 5 февраля (4:00 мск).

Новость по теме Дэмьен Лиллард может появиться в конкурсе трёхочковых бросков НБА