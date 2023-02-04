Дэмьен Лиллард может появиться в конкурсе трёхочковых бросков НБА
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Разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард планирует принять участие в конкурсе трёхочковых бросков в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Последний раз Лиллард принимал участие в этом конкурсе в 2019 году, где победителем стал атакующий защитник «Бруклин Нетс» Джо Харрис.
В нынешнем сезоне 32-летний Дэмьен принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, делая 7,3 передачи и четыре подбора при реализации бросков 46,4%, где 37% – трёхочковые.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает девятое место в Западной конференции с 26 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Трэйл Блэйзерс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 5 февраля (4:00 мск).
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