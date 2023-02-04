Док Риверс отреагировал на непопадание Джеймса Хардена на Матч звёзд НБА

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс прокомментировал непопадание атакующего защитника Джеймса Хардена на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.



«Знаете, что больше всего разочаровывает? Мы попросили Джеймса пойти на жертвы ради команды, чтобы мы стали лучше выступать. Он с этим справился блестяще, но при этом его привычные цифры не поменялись. На это должны были обратить внимание, но нет, этого не произошло», – приводит слова Риверса пресс-служба клуба.



В нынешнем сезоне 33-летний Харден принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, делая 10,9 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 44,8%, где 39,5% – трёхочковые.



«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 34 победами при 17 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 6 февраля (2:00 мск).

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