Эдуард Семёнов — обладатель приза Championat.com на Самый яркий момент Матча звёзд АСБ

Сегодня, 4 февраля, в Красноярске состоялся Матч звёзд АСБ – яркое событие на экваторе сезона, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. В этом году «Чемпионат» стал информационным партнёром этого мероприятия.
Помощник главного тренера команды Запада Эдуард Семёнов стал победителем в номинации «Чемпионата» на Самый яркий момент Матча звёзд АСБ. Эдуард стал участником быстрой атаки своей команды, выбежав на паркет в брюках и рубашке, и завершил владение броском двумя руками сверху. Западный коллектив одержал победу со счётом 113:112.
Награждение Эдуарда Семёнова
Фото: «Чемпионат»
Права на видео принадлежат АСБ
Впервые на Матче звёзд прошёл отдельный матч между женскими командами, а также драфт капитанов. Вашему вниманию доступны записи трансляций обоих матчей:
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