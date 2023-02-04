Эдуард Семёнов — обладатель приза Championat.com на Самый яркий момент Матча звёзд АСБ

Сегодня, 4 февраля, в Красноярске состоялся Матч звёзд АСБ – яркое событие на экваторе сезона, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. В этом году «Чемпионат» стал информационным партнёром этого мероприятия.

Помощник главного тренера команды Запада Эдуард Семёнов стал победителем в номинации «Чемпионата» на Самый яркий момент Матча звёзд АСБ. Эдуард стал участником быстрой атаки своей команды, выбежав на паркет в брюках и рубашке, и завершил владение броском двумя руками сверху. Западный коллектив одержал победу со счётом 113:112.

Награждение Эдуарда Семёнова Фото: «Чемпионат»

Права на видео принадлежат АСБ

Впервые на Матче звёзд прошёл отдельный матч между женскими командами, а также драфт капитанов. Вашему вниманию доступны записи трансляций обоих матчей: