Центровой «Нью-Орлеана» не смог завершить матч с «Лейкерс»

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Йонас Валанчюнас во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126) получил травму.
Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, 30-летний литовец был вынужден досрочно завершить встречу из-за травмы правого колена. Игрок успел отметиться 18 очками, 14 подборами и пятью передачами за 24 минуты на площадке.
В нынешнем сезоне Валанчюнас принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 14,6 очка, делая 9,7 подбора и 1,7 передачи при реализации бросков 53,9%, где 34,4% – трёхочковые.
«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает 10-е место в Западной конференции с 27 победами при 27 поражениях. Следующую игру «пеликаны» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 6 февраля (3:00 мск).
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