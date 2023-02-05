Леброн Джеймс: иногда хочу зайти в кинотеатр, сесть и взять попкорн, как обычный человек

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что он хочет почувствовать себя «обычным человеком».
«Бывают моменты, когда мне хочется заниматься обычными вещами. Я хотел бы просто выйти на улицу. Я бы хотел просто зайти в кинотеатр, сесть, подойти к стойке и взять попкорн. Я бы хотел просто пойти в парк аттракционов, как обычные люди. Сходить в Target, зайти в Starbucks и написать своё имя на чашке, как обычный человек.
Я не сижу здесь и не жалуюсь на это, конечно, нет. Но иногда этого действительно хочется», – приводит слова Леброна New York Times
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).
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