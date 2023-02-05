Названы четыре команды, которые участвуют в гонке за Кайри Ирвингом
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Инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что в обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга заинтересованы четыре команды: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.
Стоит отметить, что Кайри Ирвинг летом также запрашивал обмен, но в итоге воспользовался опцией игрока и продлил контракт ещё на сезон.
В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.
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