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Маркиф Моррис перешёл в «Даллас» вместе с Кайри Ирвингом

Маркиф Моррис перешёл в «Даллас» вместе с Кайри Ирвингом
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Форвард Маркиф Моррис перешёл из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс» вместе с разыгрывающим Кайри Ирвингом, сообщает ESPN.

Напомним, «Нетс» в обмен на это получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

Моррис перешёл в команду из Нью-Йорка на правах свободного агента. Контракт с Маркифом рассчитан на один сезон.

Ранее Ирвинг запросил обмен из «Нетс» до 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб на правах свободного агента в июле.

В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.

Стоит отметить, что Кайри Ирвинг летом также запрашивал обмен, но в итоге воспользовался опцией игрока и продлил контракт ещё на сезон.

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