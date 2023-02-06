Роуз назвал команду, об уходе из которой будет жалеть Кевин Дюрант

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз высказался о звёздном форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте.
«Он, вероятно, не скажет этого сейчас, но, когда он будет думать о своей карьере в будущем, оценивая её, может задуматься: А что, если?» Он пожалеет, что покинул «Уорриорз». Но он сам создал эту ситуацию», — сказал Роуз в эфире NBA Countdown.
Напомним, Дюрант покинул «Голден Стэйт Уорриорз» в 2019 году и перешёл в «Бруклин». До этого он выступал в «Сиэтле Суперсоникс» (после клуб стал называться «Оклахома-Сити Тандер»).
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дюрант принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 5,3 результативные передачи.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
- 6 февраля 2023
-
10:46
-
10:35
-
10:21
-
09:50
-
09:28
-
09:14
-
08:00
-
05:38
-
05:02
-
02:43
-
00:36
-
00:14
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:06
-
22:31
-
21:49
-
20:46
-
19:58
-
19:34
-
18:34
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
16:33
-
16:20
-
16:07
-
15:43
-
15:09
-
14:32
-
14:23
-
14:15
-
13:03
-
12:34
-
12:21
-
10:56