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Роуз назвал команду, об уходе из которой будет жалеть Кевин Дюрант

Роуз назвал команду, об уходе из которой будет жалеть Кевин Дюрант
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Бывший игрок НБА Джейлен Роуз высказался о звёздном форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте.

«Он, вероятно, не скажет этого сейчас, но, когда он будет думать о своей карьере в будущем, оценивая её, может задуматься: А что, если?» Он пожалеет, что покинул «Уорриорз». Но он сам создал эту ситуацию», — сказал Роуз в эфире NBA Countdown.

Напомним, Дюрант покинул «Голден Стэйт Уорриорз» в 2019 году и перешёл в «Бруклин». До этого он выступал в «Сиэтле Суперсоникс» (после клуб стал называться «Оклахома-Сити Тандер»).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дюрант принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 5,3 результативные передачи.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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