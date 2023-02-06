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Матч звёзд АСБ-2023. Фотоотчёт

Матч звёзд АСБ-2023. Фотоотчёт
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4 февраля в Красноярске прошёл Матч звёзд АСБ – событие, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. В этом году «Чемпионат» был информационным партнёром этого мероприятия.

Напомним, первыми выступили женские коллективы: команда Елены Баженовой, представляющая Восток, встретилась с командой Анастасии Рыковой из Запада. Победу одержали восточные баскетболистки со счётом 109:99.

Среди мужских коллективов ситуация была аналогичной – встречались восточная и западная команды. Капитанами были назначены Александр Мурза и Максим Шумков. Победу одержал западный коллектив со счётом 113:112.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотоотчётом спортивного мероприятия.

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