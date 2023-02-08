Президент Единой лиги ВТБ отреагировал на рекорд Леброна Джеймса по очкам в НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сегодня установил рекорд НБА по количеству очков за карьеру.
«Леброна можно и нужно брать за эталон всем юным баскетболистам. Всем, кто начинает свой путь в профессиональном спорте. Невероятно, но он столько лет держит себя на самом высоком уровне и находится в великолепной функциональной форме.
Собственно, во многом именно Леброн Джеймс начал менять всю лигу в сторону физики. Сегодня НБА — это чистый атлетизм. Мне довелось видеть сборную США на Олимпиаде в Пекине, и это потрясло воображение. Когда на паркете Коби, Леброн, Бош, Ховард — просто не остаётся пространства для соперника.
Леброн тратит колоссальные ресурсы на своё тело, он уделяет внимание каждой мелочи. Именно это даёт ему возможность в 38 лет быть конкурентоспособным и играть на уровне лучших в НБА. Кто ещё в таком возрасте набирал в среднем 30+ очков за матч в среднем?
Леброн заставляет уважать себя абсолютно всех соперников», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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