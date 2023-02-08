Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Минском»

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».
«Хочу поздравить всех с победой! Готовились к сопернику и знали, что «Минск» усилился двумя новыми игроками. Это очень амбициозная команда, и мы понимали, что соперник будет бороться за победу. Хотел бы отдельно поблагодарить болельщиков, они отдают свои сердца команде, а команда старается играть с самоотдачей и радовать их. Продолжаем борьбу за выход в плей-офф», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Парма-Пари» сыграет на выезде с «Енисеем». Встреча состоится 12 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на домашней арене с «Самарой». Встреча состоится 11 февраля.
- 8 февраля 2023
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