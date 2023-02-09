«Милуоки» и «Бруклин» провели обмен
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Состав «Милуоки Бакс» в результате обмена пополнил тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Джей Краудер. Об этом на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на источники, сообщил инсайдер Шэмс Чарания. Сообщается, что в результате сделки «Бруклин» получит пять драфт-пиков второго раунда.
Ранее Краудер перешёл из «Санз» в «Нетс» в результате обмена лёгкого форварда Кевина Дюранта.
В настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Бакс» одержали 37 побед и потерпели 17 поражений. «Бруклин» идёт на пятой позиции (32 победы – 22 поражения). Лидером конференции является «Бостон Селтикс (39 – 16).
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