«Лос-Анджелес Лейкерс» обменял Брайанта в «Денвер»

«Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет 25-летнего центрового Томаса Брайанта в «Денвер Наггетс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Взамен «Лейкерс» получат форварда Дэйвона Рида, а также три драфт-пика во втором раунде драфтов 2025, 2026 и 2029 годов.



В нынешнем сезоне Томас Брайант провёл 41 матч в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в среднем набирая 12,1 очка и совершая 6,8 подбора.



Дэйвон Рид в нынешнем сезоне принял участие в 35 встречах в составе «Денвера», набирая в среднем 2,3 очка и совершая 1,6 подбора за девять минут игрового времени.



«Денвер» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, одержав 38 побед и потерпев 17 поражений. «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 30 поражениями.