Паунич — о матче с ЦСКА: готовы встретить лучшую команду Единой лиги ВТБ на данный момент

Защитник «Локомотива-Кубань» Иван Паунич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.



«Мы готовы встретить лучшую команду Единой лиги ВТБ на данный момент. В составе ЦСКА много опытных и сильных игроков. Но мы настроены оказать им достойное сопротивление на домашней площадке. Залогом успеха станет хорошая защита. Я приглашаю всех болельщиков на матч — хотя уже уверен, что будет полный зал. Нам очень важна эта поддержка. Мы сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков победой», — приводит слова Ивана Паунича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча московского ЦСКА и «Локомотива-Кубань» состоится 10 февраля в Краснодаре. Начало матча — в 20:00 мск.