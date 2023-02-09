Паунич — о матче с ЦСКА: готовы встретить лучшую команду Единой лиги ВТБ на данный момент
Поделиться
Защитник «Локомотива-Кубань» Иван Паунич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«Мы готовы встретить лучшую команду Единой лиги ВТБ на данный момент. В составе ЦСКА много опытных и сильных игроков. Но мы настроены оказать им достойное сопротивление на домашней площадке. Залогом успеха станет хорошая защита. Я приглашаю всех болельщиков на матч — хотя уже уверен, что будет полный зал. Нам очень важна эта поддержка. Мы сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков победой», — приводит слова Ивана Паунича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Встреча московского ЦСКА и «Локомотива-Кубань» состоится 10 февраля в Краснодаре. Начало матча — в 20:00 мск.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
22:53
-
22:49
-
22:21
-
22:03
-
21:14
-
21:00
-
20:54
-
20:39
-
20:25
-
19:43
-
18:57
-
18:05
-
16:55
-
15:55
-
15:16
-
14:24
-
13:53
-
13:24
-
12:40
-
12:37
-
12:11
-
11:47
-
11:10
-
10:34
-
10:23
-
10:00
-
09:24
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
08:21
-
06:39
-
06:11
-
05:39
-
05:20
Партнерский контент