«Лейкерс» обменяют Патрика Беверли в «Орландо»

«Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет 34-летнего разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо Мэджик», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Взамен «Лейкерс» получат центрового Мо Бамбу. Кроме Беверли, «Лейкерс» отдадут драфт-пик второго раунда.



В нынешнем сезоне Патрик Беверли провёл 45 матчей в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в среднем набирая 6,4 очка и совершая 3,1 подбора.



Мо Бамба в нынешнем сезоне принял участие в 40 встречах в составе «Орландо», набирая в среднем 7,3 очка и совершая 4,6 подбора за 17 минут игрового времени.



«Мэджик» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 22 победы и потерпев 33 поражения. «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 30 поражениями.