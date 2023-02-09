«Лейкерс» обменяют Патрика Беверли в «Орландо»
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«Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет 34-летнего разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо Мэджик», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Взамен «Лейкерс» получат центрового Мо Бамбу. Кроме Беверли, «Лейкерс» отдадут драфт-пик второго раунда.
В нынешнем сезоне Патрик Беверли провёл 45 матчей в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в среднем набирая 6,4 очка и совершая 3,1 подбора.
Мо Бамба в нынешнем сезоне принял участие в 40 встречах в составе «Орландо», набирая в среднем 7,3 очка и совершая 4,6 подбора за 17 минут игрового времени.
«Мэджик» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 22 победы и потерпев 33 поражения. «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 30 поражениями.
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