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«Барселона» на выезде разгромила «Виртус» в Евролиге

«Барселона» на выезде разгромила «Виртус» в Евролиге
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Завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В Болонье (Италия) «Виртус» принимал «Барселону». Встреча закончилась со счётом 92:75 (22:17, 25:10, 27:12, 18:36) в пользу каталонцев.

Самым результативным игроком матча стал форвард Никола Миротич. Он набрал 17 очков, выполнил три подбора и отдал четыре передачи. В составе хозяев площадки лучшую результативность показал центровой Мам Джайте, в активе которого 14 очков, пять подборов и одна передача.

В следующем туре соревнований «Барселона» примет «Монако». Встреча состоится 24 февраля и начнётся в 22:45 мск. «Виртус» в следующем туре встретится с ещё одним испанским клубом, «Басконией». Матч состоится также 24 февраля, в Болонье. Начало – в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
09 февраля 2023, четверг. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
75 : 92
Барселона
Барселона, Испания
Виртус Болонья: Шенгелия - 6, Лундберг - 5, Бако - 4, Джайте - 4, Мики - 3, Теодосич - 3, Белинелли - 2, Абасс, Манньон, Пайола, Уимс, Хэкетт
Барселона: Абринес - 13, Миротич - 12, Лапровиттола - 10, Йокубайтис - 5, Веселы - 2, Ннаджи - 2, Хиггинс - 2, Калинич - 1, Мартинес, Саторански, Тоби, Шанлы
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