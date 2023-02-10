Результаты всех матчей Евролиги 9 февраля, турнирная таблица
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Закончились три матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня «Маккаби» из Тель-Авива принимал «Црвену Звезду». Матч завершился победой сербского клуба со счётом 89:86.
Во втором матче «Бавария» встречалась с «Партизаном». Со счётом 82:71 победу добыли гости.
Один из лидеров турнира, «Барселона», на выезде проводила матч с «Виртусом» из Болоньи (Италия). Каталонский клуб добыл уверенную победу со счётом 92:75.
В расписании на 9 февраля числилась ещё одна встреча. «Анадолу Эфес» должен был сыграть с мадридским «Реалом». Матч был перенесён из-за недавних разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.
Возглавляет турнирную таблицу Евролиги на данный момент греческий «Олимпиакос».
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
09 февраля 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
86 : 89
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 23, Колсон - 16, Адамс - 9, Хиллиард - 3, Браймо - 2, Небо - 2, Ди Бартоломео, Зив, Коэн, Мартин, Менко, Соркин
Црвена Звезда: Недович - 28, Петрушев - 12, Добрич - 11, Митрович - 8, Кузмич - 5, Иванович - 3, Бентил - 2, Вильдоса - 2, Илич, Лазаревич, Лазич, Мартин
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
09 февраля 2023, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
71 : 82
Партизан
Белград, Сербия
Бавария: Бонга - 7, Уэйлер-Бэбб - 7, Уолден - 5, Гиллеспи - 4, Рабит - 4, Ярамаз - 4, Вимберг - 2, Гиффей, Обст, Сили, Уинстон, Ципсер
Партизан: Пантер - 14, Лессор - 8, Нанналли - 7, Экзам - 4, Ледей - 2, Мадар - 2, Смайлагич - 2, Аврамович, Анджушич, Вукчевич, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
09 февраля 2023, четверг. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
75 : 92
Барселона
Барселона, Испания
Виртус Болонья: Шенгелия - 6, Лундберг - 5, Бако - 4, Джайте - 4, Мики - 3, Теодосич - 3, Белинелли - 2, Абасс, Манньон, Пайола, Уимс, Хэкетт
Барселона: Абринес - 13, Миротич - 12, Лапровиттола - 10, Йокубайтис - 5, Веселы - 2, Ннаджи - 2, Хиггинс - 2, Калинич - 1, Мартинес, Саторански, Тоби, Шанлы
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