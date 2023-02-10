Результаты всех матчей Евролиги 9 февраля, турнирная таблица

Закончились три матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня «Маккаби» из Тель-Авива принимал «Црвену Звезду». Матч завершился победой сербского клуба со счётом 89:86.



Во втором матче «Бавария» встречалась с «Партизаном». Со счётом 82:71 победу добыли гости.



Один из лидеров турнира, «Барселона», на выезде проводила матч с «Виртусом» из Болоньи (Италия). Каталонский клуб добыл уверенную победу со счётом 92:75.



В расписании на 9 февраля числилась ещё одна встреча. «Анадолу Эфес» должен был сыграть с мадридским «Реалом». Матч был перенесён из-за недавних разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

Возглавляет турнирную таблицу Евролиги на данный момент греческий «Олимпиакос».