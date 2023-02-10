Результаты всех матчей НБА 10 февраля, турнирная таблица
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10 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Денвер Наггетс» – 115:104
«Атланта Хоукс» – «Финикс Санз» – 116:107
«Бруклин Нетс» – «Чикаго Буллз» – 116:105
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Милуоки Бакс» – 106:115
Среди примечательных выступлений можно выделить форварда «Денвера» Аарона Гордона, оформившего 37 очков, 13 подборов и три результативные передачи. Тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо отметился 38 очками, 10 подборами и шестью передачами. Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, в свою очередь, набрал 36 очков, 12 передач и семь подборов.
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