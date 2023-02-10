Игрок «Бруклина» заявил, что его партнёры симпатичные. Ему пришлось извиняться

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (116:105) допустил неосторожную фразу во время интервью.
«У нас в команде уже есть симпатичные ребята. Заявляю об этом (в оригинале было сказано «no homo». – Прим. «Чемпионата») без гомосексуального подтекста!» – сказал Томас в послематчевом интервью.
Однако 21-летний баскетболист уже принёс извинения в соцсетях после сказанной им антигейской фразы.
«Хочу извиниться за грубые слова, сказанные мной в послематчевом интервью. Я был воодушевлён победой, было игровое настроение. Я определённо не собирался задеть кого-то или обидеть, но осознаю, что, вероятно, сделал это. Приношу ещё раз свои извинения. Всем любви!» – написал игрок.
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