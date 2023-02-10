Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ДаКуан Брейси: я просто счастлив вернуться на паркет и выступать на высоком уровне

ДаКуан Брейси: я просто счастлив вернуться на паркет и выступать на высоком уровне
Комментарии

Разыгрывающий «Минска» ДаКуан Брейси рассказал о текущем настрое перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«День за днём я всё ещё принимаю факт возвращения на площадку, восстанавливаю игровую форму, несмотря на то что отсутствовал четыре месяца. Я просто счастлив вернуться на паркет и выступать на высоком уровне, в Единой лиге ВТБ.

Мы с товарищами по команде продолжаем приспосабливаться друг к другу. Стараемся играть усердно с тем результатом, который есть пока. Но мы боремся», – приводит слова 25-летнего американца официальный сайт клуба.

На данный момент «Минск» занимает шестое место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с одной победой при 24 поражениях. Матч «Минск» – «Самара» пройдёт 11 февраля (18:00 мск) на стадионе «Фалкон Клаб-Арена».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023