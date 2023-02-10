«Мы никого не боимся». Дарвин Хэм высказался о переходе Дюранта в «Финикс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал переход звёздного форварда Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» в «Финикс Санз» в рамках крупного обмена.



«Это должно стать серьёзной проблемой для всех команд в Западной конференции. Но не сомневайтесь, в «Лейкерс» мы никого не боимся», — приводит слова специалиста Fadeaway World.



Незадолго до дедлайна Кевин Дюрант отправился в «Финикс» в обмен на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Стоит отметить, что Кевин Дюрант запрашивал обмен ещё в летнее межсезонье, но в итоге остался в «Бруклине».



«Финикс Санз» располагается на шестом месте в Западной конференции с 30 победами в 57 матчах регулярного чемпионата. «Лос-Анджелес Лейкерс», в свою очередь, занимает 13-е место в турнирной таблице. У «озёрников» 25 побед при 31 поражении.