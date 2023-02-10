УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород», но вылетел из розыгрыша Кубка России

Казанский УНИКС из обыграл «Пари Нижний Новгород» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:86.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 21 очко. 18 очков на счету Дэрила Мэйкона. 16 очков набрал Владислав Одиноков. 15 баллов набрал Андрей Воронцевич.



В составе нижегородского клуба 16 очков набрал Джермейн Лав. 14 баллов на счету Дмитрия Хвостова. 12 очков набрал Драган Апич.



Несмотря на эту победу, в 1/2 финала путёвку оформил «Пари Нижний Новгород» — по итогам первого матча они оказались сильнее со счётом 81:72 и прошли дальше, одержав победу с общим счётом 167:162.

Ранее путёвки в 1/2 финала оформили «Зенит» и «Химки».