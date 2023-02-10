Энтони Дэвис рассказал о реакции Уэстбрука на обмен в «Юту»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту Джаз» в рамках обмена.
«Как он уже сказал, это просто бизнес. Я был в такой ситуации в «Нью-Орлеан». Сегодня у нас был разговор, не скажу, о чём именно, но, кажется, он в хорошем расположении духа. Он готов стать прежним Рассом.
Я хочу, чтобы все знали, что Расселл Уэстбрук — очень хороший парень. Я знаю его с тех пор, как пришёл в НБА. У нас один агент, и мы с ним очень близки. Так что если не принимать во внимание все слова о нём, то это хороший парень. Думаю, всё у него будет в порядке», — приводит слова Дэвиса The Athletic.
«Лейкерс» обменяли Уэстбрука в «Юту» в рамках крупной трёхсторонней сделки.
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