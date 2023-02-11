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35 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Никс»

35 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Никс»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филандельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:109.

Самым полезным игроком у «Филадельфии"» стал центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 35 очков и 11 подборов. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который тоже заработал дабл-дабл: 20 очков и 12 передач. Нельзя не отметить и 27 очков молодого американского защитника Тайриза Макси. Самыми результативными у гостей стали американский разыгрывающий Джейлен Брансон и форвард Джулиус Рэндл. Оба игрока набрали по 30 очков. Брансон был близок к трипл-даблу: 7 подборов и 9 передач. Рэндл оформил дабл-дабл с 10 подборами.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 27, Харден - 20, Ньянг - 13, Харрис - 12, Мелтон - 5, Такер - 5, Милтон - 2, Кинг, Коркмаз, Макдэниелс, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус, Шэмпени
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Рэндл - 30, Барретт - 19, Куикли - 13, Гримс - 6, Хартенштайн - 6, Симс - 2, Топпин - 2, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Робинсон, Роуз, Фурнье, Харт
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