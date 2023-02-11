Возвращение Гэри Пэйтона II в «Голден Стэйт» может не состояться

В пятницу, 10 февраля, стало известно, что «Голден Стэйт Уорриорз» договорился с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу перехода разыгрывающего Гэри Пэйтона II в стан калифорнийского клуба. В сделке также были задействованы «Атланта Хоукс» и «Детройт Пистонс».
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, медицинский персонал «Голден Стэйт» не устроило состояние баскетболиста. Отмечается, что у игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить как минимум ещё три месяца.
Действующий контракт 30-летнего разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/25 ($ 9,13 млн – опция игрока). В 2025 года игрок станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Пэйтон II принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 4,1 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи при реализации бросков 58,5%, где 52,9% – трёхочковые.
- 11 февраля 2023
-
09:52
-
09:34
-
09:26
-
09:11
-
08:13
-
06:47
-
06:08
-
05:48
-
05:29
-
00:59
-
00:45
-
00:43
-
00:22
- 10 февраля 2023
-
23:45
-
23:30
-
22:57
-
22:56
-
22:24
-
21:48
-
21:12
-
20:57
-
20:00
-
19:05
-
17:47
-
17:13
-
16:11
-
15:50
-
15:28
-
14:49
-
14:18
-
13:37
-
13:24
-
13:06
-
12:52
-
12:04