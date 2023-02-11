Возвращение Гэри Пэйтона II в «Голден Стэйт» может не состояться

В пятницу, 10 февраля, стало известно, что «Голден Стэйт Уорриорз» договорился с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу перехода разыгрывающего Гэри Пэйтона II в стан калифорнийского клуба. В сделке также были задействованы «Атланта Хоукс» и «Детройт Пистонс».



Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, медицинский персонал «Голден Стэйт» не устроило состояние баскетболиста. Отмечается, что у игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить как минимум ещё три месяца.



Действующий контракт 30-летнего разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/25 ($ 9,13 млн – опция игрока). В 2025 года игрок станет неограниченно свободным агентом.



В нынешнем сезоне Пэйтон II принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 4,1 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи при реализации бросков 58,5%, где 52,9% – трёхочковые.

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