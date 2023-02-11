Стали известны сроки отсутствия Джейлена Брауна

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун выбыл как минимум на одну неделю из-за травмы челюстно-лицевой области, полученной во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (106:99) в четверг, 9 февраля.



Как сообщает журналист The Athletic Джей Кинг в соцсетях, через неделю баскетболисту предстоит пройти повторное обследование. Не исключено увеличение сроков отсутствия игрока.



В нынешнем сезоне 26-летний Браун принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 26,5 очка, семь подборов и 3,2 передачи при реализации бросков 48,7%, где 33,1% – трёхочковые.



«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 40 победами при 16 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Мемфис Гриззлис» на своей площадке 12 февраля (22:00 мск).