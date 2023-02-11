«Майами» побеждает «Хьюстон» в концовке, Тайлер Хирроу набирает 31 очко
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:95.
Самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Тайлер Хирроу. Помимо того, что он набрал 31 очко, ему не хватило одного подбора и двух передач до трипл-дабла. Будущий участник Матча всех звёзд 2023 года американский центровой Эдрис Адебайо набрал 20 очков, восемь подборов и три передачи. У гостей можно отметить американского форварда Джабари Смита II, набравшего 22 очка, восемь подборов и одну передачу. Американский форвард Кей Джей Мартин набрал 17 очков, шесть подборов и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 95
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Хироу - 31, Адебайо - 20, Батлер - 16, Страс - 14, Мартин - 6, Винсент - 5, Хайсмит - 3, Bouyea - 2, Йович, Кэйн, Лоури, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хаслем, Юртсевен
Хьюстон Рокетс: Смит II - 22, Мартин - 17, Шенгюн - 12, Грин - 11, Исон - 8, Кристофер - 7, Вашингтон Мл. - 6, Никс - 5, Тэйт - 5, Гаруба - 2, Грин, Дэйс, Камински, Портер, Уолл, Хаджинс, Холидэй
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