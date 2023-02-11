«Майами» побеждает «Хьюстон» в концовке, Тайлер Хирроу набирает 31 очко

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:95.

Самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Тайлер Хирроу. Помимо того, что он набрал 31 очко, ему не хватило одного подбора и двух передач до трипл-дабла. Будущий участник Матча всех звёзд 2023 года американский центровой Эдрис Адебайо набрал 20 очков, восемь подборов и три передачи. У гостей можно отметить американского форварда Джабари Смита II, набравшего 22 очка, восемь подборов и одну передачу. Американский форвард Кей Джей Мартин набрал 17 очков, шесть подборов и три передачи.