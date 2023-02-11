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Результаты всех матчей НБА 11 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 11 февраля, турнирная таблица
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11 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно 11 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 138:131
«Индиана Пэйсерс» – «Финикс Санз» – 104:117
«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» – 119:108
«Бостон Селтикс» – «Шарлотт Хорнетс» – 127:116
«Торонто Рэпторс» – «Юта Джаз» – 116:122
«Майами Хит» – «Хьюстон Рокетс» – 97:95
«Мемфис Гриззлис» – «Миннесота Тимбервулвз» – 128:107
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Кливленд Кавальерс» – 107:118
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 129:138
«Сакраменто Кингз» – «Даллас Маверикс» – 114:122
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Милуоки Бакс» – 106:119

Среди примечательных выступлений можно выделить разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера, оформившего 44 очка, семь передач и три подбора. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отметился 35 очками, 11 подборами и шестью передачами. Защитник «Бостона» Деррик Уайт, в свою очередь, набрал 33 очка, три подбора и 10 передач.

Турнирная таблица НБА
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