Результаты всех матчей НБА 11 февраля, турнирная таблица

11 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно 11 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 138:131
«Индиана Пэйсерс» – «Финикс Санз» – 104:117
«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» – 119:108
«Бостон Селтикс» – «Шарлотт Хорнетс» – 127:116
«Торонто Рэпторс» – «Юта Джаз» – 116:122
«Майами Хит» – «Хьюстон Рокетс» – 97:95
«Мемфис Гриззлис» – «Миннесота Тимбервулвз» – 128:107
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Кливленд Кавальерс» – 107:118
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 129:138
«Сакраменто Кингз» – «Даллас Маверикс» – 114:122
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Милуоки Бакс» – 106:119
Среди примечательных выступлений можно выделить разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера, оформившего 44 очка, семь передач и три подбора. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отметился 35 очками, 11 подборами и шестью передачами. Защитник «Бостона» Деррик Уайт, в свою очередь, набрал 33 очка, три подбора и 10 передач.
- 11 февраля 2023
-
09:52
-
09:34
-
09:26
-
09:11
-
08:13
-
06:47
-
06:08
-
05:48
-
05:29
-
00:59
-
00:45
-
00:43
-
00:22
- 10 февраля 2023
-
23:45
-
23:30
-
22:57
-
22:56
-
22:24
-
21:48
-
21:12
-
20:57
-
20:00
-
19:05
-
17:47
-
17:13
-
16:11
-
15:50
-
15:28
-
14:49
-
14:18
-
13:37
-
13:24
-
13:06
-
12:52
-
12:04