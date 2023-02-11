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«Мы дадим ему время». Стала известна позиция «Юты» по Расселлу Уэстбруку

«Мы дадим ему время». Стала известна позиция «Юты» по Расселлу Уэстбруку
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Генеральный менеджер «Юты Джаз» Джастин Заник дал понять, что клуб может сохранить разыгрывающего Расселла Уэстбрука, прибывшего в команду в результате обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы готовы рассмотреть перспективы с ним в составе. Наверное, Уэстбруку нужно дать время. Ещё не было принято никаких решений. Расселл не исключает возможности остаться в «Джаз». Мы дадим ему время», – приводит слова Заника клубный обозреватель обозреватель Эрик Уолден.

В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, где 29,6% – трёхочковые.

«Юта Джаз» занимает 10-е место в Западной конференции с 28 победами при 29 поражениях. Следующую игру «джазмены» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 12 февраля (3:30 мск).

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