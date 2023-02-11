Пол Джордж назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Клипперс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж признался, что не против видеть в составе лос-анджелесской команды разыгрывающего «Юты Джаз» Расселла Уэстбрука, который, в свою очередь, может договориться с «джазменами» о выкупе контракта.
«Если кто-то будет доступен на рынке, например, Уэстбрук, то в этом есть смысл. Он подойдёт нашей команде. Надеюсь, Расселл заметит моё заявление, и мы что-нибудь придумаем», – приводит слова Джорджа клубный обозреватель Томер Азарлы.
В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 15 февраля (6:00 мск).
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