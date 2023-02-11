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«Самара» в овертайме обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» в овертайме обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Самара» из одноимённого города обыграла белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 87:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 21 очко. 20 очков на счету Маркоса Найта. 14 баллов набрал Антон Карданахишвили.

В составе «Минска» 14 очков на счету Бенджамина-Павла Дуду. 13 очков набрал ДаКуан Брейси.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на домашнем паркете с «Астаной». Встреча состоится 15 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на выезде с «Автодором». Матч состоится 14 февраля.

Единая лига ВТБ. Группа Б
11 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
78 : 87
ОТ
Самара
Самара, Россия
Минск: Дуду - 9, Стубеда - 9, Микульский - 8, Шливанчанин - 5, Близнюк - 4, Брейси - 4, Паско - 2, Мороз, Пантович, Смит, Третьяк, Тростинецкий
Самара: Эннис - 9, Найт - 8, Карданахишвили - 5, Ивлев - 3, Барашков - 2, Пичкуров - 2, Риверс - 2, Умрихин - 2, Зверев, Лазарев, Чикарев, Шелекето
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