«Самара» в овертайме обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» из одноимённого города обыграла белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 87:78.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 21 очко. 20 очков на счету Маркоса Найта. 14 баллов набрал Антон Карданахишвили.



В составе «Минска» 14 очков на счету Бенджамина-Павла Дуду. 13 очков набрал ДаКуан Брейси.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на домашнем паркете с «Астаной». Встреча состоится 15 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на выезде с «Автодором». Матч состоится 14 февраля.