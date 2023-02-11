Главный тренер «Минска» прокомментировал 25-е поражение команды в 26 матчах лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (78:87 ОТ).



«Любая игра – это тысяча микродуэлей. Когда матч равный, именно победы в этих микродуэлях имеют ключевую роль. В конце индивидуальное мастерство исполнителей выходит на первый план. Соперник свои атаки реализовал, нашёл преимущество, довёл мяч до тех людей, которые в состоянии его забросить в кольцо. К сожалению, у нас с этим проблемы остаются.



Безусловно, по качеству игры я не могу не быть доволен – ребята полностью отдавались. Три потери за первую половину, 11 потерь за 45 минут – это очень неплохо для нас. По итогу всё равно кто-то должен забрасывать мяч, брать на себя ответственность в концовке и реализовывать атаки. К сожалению, для нас всё закономерно. Надо улучшать своё индивидуальное мастерство», — приводит слова Ростислава Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.