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«Пари Нижний Новгород» подпишет контракт с американским центровым

«Пари Нижний Новгород» подпишет контракт с американским центровым
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Американский центровой Терелл Паркс перейдёт в «Пари Нижний Новгород», сообщает официальный сайт «Ионикса», нынешнего клуба спортсмена. Как сообщил греческий клуб, «Нижний Новгород» выкупил контракт баскетболиста и подпишет с ним соглашение.

Паркс ранее уже выступал в составе нижегородского клуба в 2020 году. На его счету шесть матчей в Единой лиге ВТБ, в которых он набирал в среднем 10,7 очка и совершал 8 подборов. Сезон-2019/2020 Единой лиги ВТБ не был доигран из-за пандемии COVID-19.

В нынешнем сезоне в чемпионате Греции на счету Паркса 10 матчей, в которых он в среднем набирает 6,9 очка и совершает 4,4 подбора.

После ухода из «Нижнего Новгорода» в 2020 году, помимо чемпионата Греции, Паркс успел поиграть в таких командах, как «Шоле» (Франция), «Бней Герцлия» (Израиль) и «Фос Прованс» (Франция).

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