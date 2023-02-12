Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» одержать волевую победу в матче с «Бруклином»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 101:98.

Лучшей результативностью в составе «Филадельфии» отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. Джеймс Харден записал в свой актив 27 очков.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Микал Бриджес, который записал в свой актив 23 очка.

Отметим, в середине заключительной четверти «Филадельфия» уступала «Бруклина» в девять очков.

Таким образом, «Бруклин» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Филадельфия», в свою очередь, одержала вторую победу подряд за последние три матча.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Филадельфия» сыграет с «Хьюстон Рокетс».