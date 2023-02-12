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Лука Дончич провёл первый совместный матч с Кайри Ирвингом

Лука Дончич провёл первый совместный матч с Кайри Ирвингом
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (128:133 ОТ). Ранее словенец пропустил четыре игры из-за ушиба пятки.

За 41 минуту на площадке 23-летний баскетболист отметился 27 очками, девятью подборами и пятью результативными передачами. Примечательно, что это первая совместная встреча Дончича и разыгрывающего Кайри Ирвинга.

В нынешнем сезоне Лука принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 33,3 очка, 8,9 подбора и 8,2 передачи при реализации бросков 50,5%, где 35% – трёхочковые.

«Даллас Маверикс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 31 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 14 февраля (4:30 мск).

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