Джеймс Харден рассказал о своём периоде в «Бруклине» с Ирвингом и Дюрантом

Атакующий защитник, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден прокомментировал свой период в «Бруклин Нетс», где выступал вместе с разыгрывающим «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом и лёгким форвардом «Финикс Санз» Кевином Дюрантом.



«Разочарование. Можно долго размышлять на тему «а что было бы». Мы сыграли вместе меньше 20 матчей, что немного расстраивало. Но что есть, то есть. Надеюсь, сейчас у них всё в порядке. Каждый из нас может двигаться дальше», – приводит слова Хардена USA TODAY.



В нынешнем сезоне 33-летний Харден принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 10,8 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 45%, где 38,6% – трёхочковые.



«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 36 победами при 17 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 14 февраля (3:00 мск).