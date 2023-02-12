Одного из лидеров «Майами» не смогли обменять из-за того, что президент проспал дедлайн

Стало известно, что разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури мог быть обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». Сделка не состоялась по причине того, что менеджмент «Майами» не смог получить одобрение от президента клуба Пэта Райли, потому что он уснул во время дедлайна. Об этом сообщает The Miami Herald.

В текущем сезоне 36-летний ветеран заработает $ 28,3 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 29,6 млн – полностью гарантированные).

В нынешнем сезоне Лоури принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 12 очков, 5,3 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 39,6%, где 33,3% – трёхочковые.