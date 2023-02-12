Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Одного из лидеров «Майами» не смогли обменять из-за того, что президент проспал дедлайн

Одного из лидеров «Майами» не смогли обменять из-за того, что президент проспал дедлайн
Комментарии

Стало известно, что разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури мог быть обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». Сделка не состоялась по причине того, что менеджмент «Майами» не смог получить одобрение от президента клуба Пэта Райли, потому что он уснул во время дедлайна. Об этом сообщает The Miami Herald.

В текущем сезоне 36-летний ветеран заработает $ 28,3 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 29,6 млн – полностью гарантированные).

В нынешнем сезоне Лоури принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 12 очков, 5,3 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 39,6%, где 33,3% – трёхочковые.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023