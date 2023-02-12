«Финикс» планирует воссоединить дуэт Ирвинга и Дюранта у себя в команде
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Команда «Финикс Санз» планировала произвести обмен с участием Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга перед дедлайном. По информации инсайдера Криса Хэйнса, в клубе до сих пор планируют воссоединить этот дуэт.
Напомним, Кевин Дюрант перед дедлайном стал игроком «Финикса». Ирвинг же перешёл в «Даллас Маверикс».
В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем за матч 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи. Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
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